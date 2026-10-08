Schifani “Con il ddl Trasparenza diamo l’esempio”

PALERMO (ITALPRESS) - "La giunta regionale ha approvato un disegno di legge per garantire più trasparenza nella Regione Siciliana. Siamo tra i primi in Italia a fare questo passo, ancor prima del Parlamento nazionale". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un video sui social. "Chi rappresenta interessi privati nei rapporti con la Regione dovrà iscriversi in un registro pubblico indicando per chi lavora e quali obiettivi persegue. Ogni incontro con il presidente, gli assessori, dirigenti, e funzionari dovrà essere registrato entro 5 giorni indicando chi ha partecipato e per quale motivo. Anche i contatti informali su autorizzazioni, contributi, finanziamenti dovranno essere documentati - prosegue -. Lo stesso varrà per le richieste di accelerare una pratica o influenzare una decisione. Chi non rispetta le regole rischia sanzioni fino alla cancellazione del registro. Vogliamo una Regione in cui ogni decisione sia trasparente e verificabile. La politica deve dare l'esempio e noi lo stiamo facendo". sat/gsl