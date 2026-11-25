Una “cooperazione pragmatica” al centro del Forum Cina-Italia Media e Think Tank

ROMA (ITALPRESS) - Si è tenuto a Roma il Forum Cina-Italia Media e Think Tank 2026. L’iniziativa, dal titolo "Nuove opportunità per la cooperazione pragmatica Cina-Italia: tendenze, pratiche e comunicazione", è stata promossa dall’Ufficio regionale europeo dell’Agenzia di stampa Xinhua e organizzata dal suo Ufficio di Roma, con il sostegno dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia e della Missione Permanente della Repubblica Popolare Cinese presso le Agenzie delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, in collaborazione con l’Agenzia di stampa Italpress e l’Istituto di Diritto Cinese. xa0/lcr/azn