Agrigento, nel palazzo delle Poste il nuovo spazio di lavoro condiviso

ROMA (ITALPRESS) - Arriva ad Agrigento il progetto di co-working di Poste Italiane “Spazi per l’Italia”, un’area di lavoro condivisa dedicata ad aziende, organizzazioni e liberi professionisti. Il nuovo spazio di piazza Vittorio Emanuele, selezionato nell’ambito di Polis, l’iniziativa aziendale che mira a creare la più grande rete nazionale di spazi di lavoro condivisi, copre un’area di oltre centoventi metri quadrati, al piano terra del palazzo storico delle Poste di Agrigento, e dispone di cinque uffici privati e uno spazio open space per un totale di quattordici postazioni, oltre a un area break. xa9/mrc/gsl