Deaflympics 2027, De Sanctis “L’obiettivo è migliorare l’ultimo risultato”

ROMA (ITALPRESS) - “Dobbiamo far comprendere che lo sport è unitario. Nell’ambito della disabilità dobbiamo fare unione. Il mondo dei sordi è, quindi, uguale a quello dei disabili fisici o dei non vedenti. Il bene collettivo degli atleti è fare cultura”. Così il presidente del Cip, Marco Giunio De Sanctis, a margine della conferenza di presentazione delle Winter Deaflympics 2027. “L’obiettivo è eguagliare l’ultimo risultato delle sei medaglie? Le medaglie fanno da traino e sono l’elemento più importante che possa esistere. Sei sono un bel bottino e noi speriamo sempre di fare qualcosa in più”. xv8/gm/gtr