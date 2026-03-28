Scandalo scommesse nella pallanuoto a Malta, premier Abela chiede sanzioni

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro Robert Abela ha avvertito che ci saranno delle conseguenze per gli atleti che minano l’integrità dello sport in merito allo scandalo scommesse che sta scuotendo la pallanuoto maltese. Abela, in particolare, ha sottolineato che saranno sanzionati tutti coloro che non rispettano gli standard etici. Il premier ha osservato che il maggiore investimento pubblico nello sport ha alzato la posta in gioco, aumentando il rischio di fenomeni come il match fixing, ricordando al contempo il consolidamento delle risorse per l’Autorità per l’Integrità nello Sport Maltese. La Federnuoto locale ha intanto confermato di aver avviato un’indagine che coinvolgerebbero diversi giocatori della nazionale. Sarebbero implicate fino a 15 persone, tra cui sei elementi della selezione maltese e figure legate a club come San Giljan ASC e Sliema ASC, oltre a un allenatore delle giovanili. Un giocatore avrebbe piazzato scommesse per oltre 22.000 euro, mentre altri avrebbero puntato somme inferiori. Il ministro dello Sport Clifton Grima ha fatto sapere che verranno rafforzate le iniziative di sensibilizzazione su integrità e responsabilità nei club e nei settori giovanili.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).