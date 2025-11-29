Scandalo corruzione in Ucraina, Zelensky licenzia il suo Capo di gabinetto

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso il suo capo di gabinetto e principale negoziatore, Andriy Yermak. La decisione è stata presa dopo che gli investigatori hanno fatto irruzione nella sua abitazione nell’ambito di un’ampia indagine per corruzione. La rimozione di Yermak, 54 anni, è un duro colpo per Zelensky, che si trova ad affrontare una crescente offensiva russa a est, proprio mentre gli Stati Uniti promuovono un piano per porre fine alla guerra.

Il capo di gabinetto avrebbe dovuto negoziare per conto dell’Ucraina durante i colloqui di pace negli Stati Uniti questo fine settimana, ma quel piano è saltato, secondo quanto reso noto da fonti stesse ucraine. I colloqui saranno invece guidati dal segretario del Consiglio di sicurezza ucraino Rustem Umerov, secondo quanto si apprende.

