I due satelliti gemelli costruiti da Rocket Lab per la missione ESCAPADE della Nasa completano con successo le manovre di iniezione transmarziana

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – Rocket Lab Corporation (Nasdaq: RKLB), leader globale nei servizi di lancio e nei sistemi spaziali, ha annunciato che le due sonde spaziali progettate e costruite per la NASA e lo Space Sciences Laboratory dell’Università della California, Berkeley, hanno completato le manovre di iniezione trans-marziana (TMI) . Le due sonde gemelle, denominate Blue e Gold, studieranno la magnetosfera di Marte per la missione ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers).

Una volta giunti su Marte, Blue e Gold lavoreranno in tandem per misurare come il vento solare strappa gli ioni dall’atmosfera superiore del pianeta. I dati aiuteranno gli scienziati a ricostruire la storia della fuga atmosferica di Marte, a caratterizzare il suo ambiente meteorologico spaziale e a pianificare le future esplorazioni umane.

Le sonde Blue e Gold hanno entrambe effettuato una manovra TMI ( Transport Mission Interaction) durante una manovra di assistenza gravitazionale terrestre. Le manovre si sono svolte a due giorni di distanza l’una dall’altra , il 7 e il 9 novembre , con ciascuna sonda che ha effettuato un sorvolo ravvicinato della Terra e ha acceso un singolo motore in modo continuo per circa 10 minuti . Le sonde hanno eseguito le manovre in modo autonomo , con operatori del Rocket Lab e dell’Università della California a Berkeley a supervisionare entrambe le accensioni.

Anziché affidarsi allo stadio superiore di un vettore di lancio per raggiungere Marte, Blue e Gold hanno eseguito autonomamente le manovre di decollo, una capacità che richiedeva un potente sistema di propulsione di bordo e una precisa pianificazione della traiettoria . La manovra di interdizione marziana (TMI) è una delle due manovre propulsive più complesse della missione, insieme all’inserimento in orbita marziana, e non poteva essere suddivisa in segmenti più piccoli. Ciascuna sonda doveva mantenere un’accensione dei motori controllata con precisione.

Il completamento con successo di questa manovra sui razzi Blue e Gold rappresenta uno dei test più impegnativi per la piattaforma di classe Explorer e una pietra miliare fondamentale nel percorso verso l’inserimento in orbita marziana. Le manovre sono state eseguite con una precisione complessiva ben superiore al 99% e un errore di assetto finale inferiore a 1 grado.

“Un’enorme quantità di lavoro è necessaria per una manovra di iniezione transmarziana di successo, dalla progettazione accurata del veicolo spaziale e dalla pianificazione precisa della traiettoria alle meticolose operazioni in orbita. L’ esecuzione impeccabile di queste manovre di iniezione transmarziana è la dimostrazione dell’impegno costante del team di Rocket Lab e della stretta collaborazione con i nostri partner di missione presso l’UC Berkeley e la NASA. Prossima fermata: Marte ”, ha dichiarato Sir Peter Beck, fondatore e CEO di Rocket Lab.

ESCAPADE è stata lanciata il 13 novembre 2025 dalla Stazione Spaziale Internazionale di Cape Canaveral. Poiché la Terra e Marte non erano allineati per un trasferimento diretto, le sonde Blue e Gold sono entrate in un’orbita di stazionamento attorno al punto di Lagrange 2 (L2) del sistema Sole-Terra . L’ orbita è stata sincronizzata per riportarle sulla Terra e sfruttare l’ assistenza gravitazionale che le ha poi spinte verso Marte.

Durante la fase di stazionamento, durata quasi un anno , gli operatori di Rocket Lab e dell’UC Berkeley hanno completato la messa in servizio e ciascun veicolo ha eseguito diverse manovre di correzione della traiettoria (TCM) utilizzando il proprio motore principale. Queste accensioni hanno mantenuto la sonda sulla sua traiettoria attraverso la magnetosfera terrestre, offrendo al team scientifico l’opportunità di utilizzare i suoi strumenti fin dalle prime fasi.

Ulteriori manovre di correzione interplanetaria (ICM) durante la fase di crociera affineranno la traiettoria di ciascuna sonda verso Marte. Blue e Gold effettueranno l’inserimento in orbita marziana, l’altra importante manovra della missione, nel settembre 2027 e inizieranno la transizione alla loro prima formazione scientifica nel 2028.

ESCAPADE è l’ultima di una serie crescente di missioni nello spazio profondo supportate da Rocket Lab, tra cui la missione lunare CAPSTONE della NASA. Essa estende inoltre l’esperienza dell’azienda su Marte, che comprende il braccio robotico e il sistema opto-meccanico Mastcam -Z di Perseverance, nonché l’energia solare utilizzata per Ingenuity, InSight e lo stadio di crociera Mars 2020 .

L’azienda ha consegnato entrambe le sonde ESCAPADE tre anni e mezzo dopo l’ assegnazione del contratto . Tale rapidità è stata resa possibile dalla realizzazione interna di hardware e software critici, dai pannelli solari, ai serbatoi di propellente e alle ruote di reazione, fino ai sensori stellari, alle radio, all’avionica e al software di volo, un approccio che riduce i costi e i rischi di ritardo per i clienti.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).