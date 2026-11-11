La NASA cerca la prossima generazione di esploratori

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – La NASA è alla ricerca degli esploratori che contribuiranno a scrivere il prossimo capitolo dei voli spaziali umani.

Sono aperte le candidature per la prossima classe di astronauti dell’agenzia, che si uniranno alla NASA mentre l’America torna sulla Luna, costruisce la base lunare e getta le basi per le prime missioni con equipaggio su Marte.

La prossima generazione di astronauti si addestrerà per operare sulla superficie lunare, vivere e lavorare al di fuori della Terra e intraprendere missioni che spingeranno i confini dell’esplorazione umana oltre ogni limite precedente.

I cittadini statunitensi interessati a entrare a far parte del corpo degli astronauti hanno tempo fino alle 23:59 EST di giovedì 3 dicembre per inviare la documentazione completa al seguente indirizzo: “Questo è un momento straordinario per entrare a far parte del corpo degli astronauti della NASA”, ha dichiarato l’amministratore della NASA Jared Isaacman. “Le persone che selezioneremo potrebbero camminare sulla Luna, vivere e lavorare alla base lunare e contribuire a sviluppare i sistemi e le operazioni che in futuro porteranno gli equipaggi su Marte.

Queste missioni richiederanno eccellenza tecnica, buon senso, lavoro di squadra e coraggio. Il corpo degli astronauti della NASA ha sempre cercato americani eccezionali disposti ad affrontare sfide straordinarie al servizio della nazione. Se siete pronti a unirvi a questa tradizione, venite ad aiutarci a scrivere il prossimo capitolo della più grande avventura dell’umanità.”

La NASA prevede di effettuare la selezione finale alla fine del 2027 per iniziare l’addestramento della prossima classe di candidati astronauti.

“La finestra è aperta. La missione ci aspetta. E l’unica cosa che manca alla più grande avventura in cui l’umanità si sia mai imbarcata siete voi”, ha affermato il vice amministratore della NASA, Matt Anderson.

L’agenzia ha aperto le candidature per l’ultima volta nel 2024. Tra oltre 8.000 candidature, nel 2025 sono stati selezionati 10 candidati astronauti che stanno attualmente completando quasi due anni di addestramento.

“Per chi si candida, diventare un astronauta della NASA è più di una semplice opportunità di carriera”, ha affermato Scott Tingle, capo astronauta e presidente dell’Astronaut Selection Board presso il Johnson Space Center della NASA a Houston. “È la possibilità di unirsi a una schiera di esploratori che hanno spinto i confini della scoperta e di svolgere un ruolo nelle missioni che plasmeranno il futuro dell’umanità nello spazio. La prossima generazione di candidati astronauti potrebbe contribuire a scrivere la storia, ispirando al contempo i futuri scienziati, ingegneri ed esploratori.”

Dagli anni ’60, la NASA ha selezionato 370 persone da addestrare come candidati astronauti per le sue missioni sempre più impegnative. L’agenzia ha 32 astronauti attivi nel corpo degli astronauti e i candidati selezionati si uniranno a loro per studiare le attività extraveicolari, la geologia lunare, il funzionamento di velivoli ad alte prestazioni e altro ancora.

I requisiti di base per candidarsi includono la cittadinanza statunitense e una laurea magistrale in un campo STEM, come ingegneria, scienze biologiche, scienze fisiche o informatica, conseguita presso un istituto accreditato. Il requisito della laurea magistrale può essere soddisfatto anche tramite:

Completamento di almeno due anni di studi per un dottorato di ricerca in un campo tecnico appropriato tra ingegneria, scienze biologiche, scienze fisiche, informatica o matematica.

Completamento di un Dottorato in Medicina, Dottorato in Medicina Osteopatica, Assistente Medico, Dottorato in Scienze Infermieristiche, Infermiere Specializzato in Medicina di Famiglia o un titolo di studio medico affine.

Completamento o iscrizione a un programma di formazione per piloti collaudatori riconosciuto a livello nazionale, a condizione che il programma venga completato entro luglio 2027. Se la formazione per piloti collaudatori è l’unico titolo di studio tecnico avanzato conseguito, è richiesto il conseguimento di una laurea triennale in un campo STEM, tra cui ingegneria, scienze biologiche, scienze fisiche o informatica.

I candidati devono inoltre possedere almeno tre anni di esperienza professionale nel settore, maturata dopo il conseguimento del titolo di studio.

Per i piloti, il requisito di esperienza professionale può essere soddisfatto attraverso la seguente esperienza di volo:

Velivolo a reazione ad alte prestazioni: 750 ore di volo del pilota in comando.

Altri velivoli ad ala fissa: 1.500 ore di volo totali, di cui 750 come pilota in comando.

Velivoli ad ala rotante: 1.000 ore di volo totali, di cui 300 ore come pilota in comando.

Per i medici, il periodo di specializzazione può essere conteggiato ai fini del requisito di esperienza professionale e deve essere completato entro luglio 2027.

I candidati astronauti devono superare la visita medica di idoneità al volo di lunga durata della NASA e dimostrare spiccate capacità di leadership, lavoro di squadra e comunicazione.

Fin dalla sua nascita, il corpo degli astronauti della NASA ha rappresentato il meglio dell’ingegno, dell’abilità e della determinazione americani, portando a termine missioni che realizzano imprese quasi impossibili, ampliando la comprensione dell’umanità della Terra, della Luna e oltre.

Nell’ambito di un’epoca d’oro di innovazione ed esplorazione, la NASA invierà astronauti in missioni sempre più impegnative in prossimità del Polo Sud lunare, per esplorare una porzione di Luna mai esplorata prima. Oltre a generare benefici economici e a promuovere la scoperta scientifica attraverso le missioni Artemis, la NASA stabilirà una presenza umana duratura sulla superficie lunare e getterà le basi per la prima missione con equipaggio su Marte.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).