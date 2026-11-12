Urso incontra Kubilius: “Maggiore cooperazione per rafforzare l’autonomia UE nell’accesso allo spazio”

ROMA (ITALPRESS) – Il futuro dell’accesso allo spazio, gli sviluppi dell’EU Space Act, le prospettive del programma IRIS², il futuro dei servizi mobili via satellite, i servizi governativi di osservazione della Terra, la governance europea e le sinergie tra vettori di lancio e capacità di difesa. Questi i temi al centro del bilaterale tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, sen. Adolfo Urso, e il Commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius, che si è svolto a Palazzo Piacentini, in occasione della visita in Italia di quest’ultimo nell’ambito della prima tappa del Launch Tour, iniziativa dell’esecutivo Ue che lo porterà a visitare siti di lancio, stabilimenti produttivi e infrastrutture di prova europee.

“L’Europa deve essere protagonista dell’esplorazione spaziale, attraverso programmi ambiziosi”, ha dichiarato il ministro Urso. “Nell’attuale scenario internazionale – ha proseguito – il rafforzamento dell’autonomia europea nell’accesso allo spazio richiede una maggiore cooperazione per supportare la competitività europea, valorizzando le capacità esistenti. Dobbiamo utilizzare pienamente i lanciatori oggi operativi, Ariane e Vega, sostenendo l’obiettivo di raggiungere cadenza maggiore di missioni annuali. L’Italia, grazie a un’industria matura, infrastrutture di eccellenza e a una filiera integrata, può contribuire in modo decisivo ai futuri programmi europei”, ha concluso.

“L’Italia è uno dei principali Stati membri dell’UE attivi nel settore spaziale in tutti i domini dello spazio”, ha dichiarato Kubilius.

“L’industria italiana – ha aggiunto – rende possibili i sistemi spaziali dell’UE, da Copernicus a Galileo, alla connettività sicura e all’accesso europeo allo spazio. Attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell’UE (RRF), l’Italia ha effettuato investimenti sostanziali che hanno accelerato la competitività e la crescita e creato capacità a livello nazionale che costituiscono risorse importanti per i sistemi spaziali europei. Sono convinto che insieme all’Italia e a tutti gli Stati membri dell’UE riusciremo a definire un regolamento europeo sullo spazio (EU Space Act) funzionale e continueremo a investire con ambizione nelle infrastrutture spaziali dell’UE. Lo spazio è un fattore abilitante della competitività, della resilienza e dell’autonomia. Un forte partenariato con l’UE è fondamentale per garantire servizi per tutti e un maggiore accesso ai mercati europei e globali”, ha concluso.

Nel corso dell’incontro, Urso ha ribadito il sostegno dell’Italia alla definizione di una roadmap europea per il futuro dell’accesso allo spazio, in linea con la ‘Visione a lungo termine per il trasporto spaziale europeo’, la strategia condivisa dagli Stati membri UE ed ESA al vertice di Parigi dello scorso settembre, che punta a garantire entro il 2045 un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed economicamente sostenibile.

Sul futuro EU Space Act, l’Italia ha riconosciuto i miglioramenti introdotti nell’ultima versione del testo, ribadendo tuttavia che restano aperte alcune questioni importanti, a partire dall’ambito di applicazione, dalla governance e dagli obblighi previsti per le imprese. Urso ha evidenziato la necessità di tutelare le competenze e le responsabilità degli Stati membri in materia di autorizzazione e vigilanza, evitando sovrapposizioni amministrative e garantendo regole proporzionate, che sostengano la competitività del settore senza creare ulteriori oneri alla filiera.

Quanto a IRIS², il programma europeo di connettività satellitare sicura, il Ministro ha confermato l’impegno italiano per il successo del programma, sottolineando l’importanza di una maggiore partecipazione dell’industria nazionale e della valorizzazione delle capacità tecnologiche e infrastrutturali italiane, a partire dai lanciatori Vega C e dal Centro spaziale del Fucino. Al centro della riunione anche le comunicazioni satellitari e i servizi di osservazione della Terra.

Sul futuro regolamento relativo ai servizi mobili via satellite, l’Italia ha ribadito la necessità di regole coerenti con gli obiettivi europei di sicurezza e autonomia strategica, assicurando un’adeguata partecipazione delle industrie dei diversi Stati membri. Per quanto riguarda il futuro servizio europeo di osservazione della Terra (EOGS), Urso ha confermato il sostegno italiano allo sviluppo di una capacità autonoma dell’Unione a supporto della sicurezza e della difesa. Ha inoltre sottolineato l’importanza di prevedere una missione satellitare dedicata e di valorizzare il ruolo del Centro satellitare dell’Unione europea (SATCEN) nella definizione delle priorità del programma.

– Foto ufficio stampa Mimit –

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