Anche i telescopi muoiono, la nuova sfida è imparare a farli tornare

di Andrea Colucci

ROMA (ITALPRESS) – Per quasi ventidue anni ha scrutato le esplosioni più violente dell’Universo, osservato stelle morenti e buchi neri, inseguito segnali luminosi provenienti da distanze difficili persino da immaginare. Poi, il 4 novembre, il telescopio spaziale Swift della NASA è tornato sulla Terra. Non con un atterraggio programmato, ma disintegrandosi in gran parte durante il rientro nell’atmosfera, sopra l’isola indonesiana di Sumatra. È il finale di una missione scientifica straordinaria, ma anche una notizia che racconta molto del futuro delle attività spaziali.

Lanciato nel 2004 e progettato inizialmente per operare due anni, il Neil Gehrels Swift Observatory ha superato di gran lunga le aspettative. Grazie ai suoi strumenti, capaci di osservare il cielo in diverse bande dello spettro elettromagnetico, ha contribuito a rivoluzionare lo studio dei lampi gamma e di numerosi altri fenomeni cosmici.

Un successo della ricerca, dunque. E proprio per questo la sua fine pone una domanda: che cosa dobbiamo fare quando un’infrastruttura spaziale, ancora preziosa per la scienza, comincia a perdere quota? La NASA aveva provato a rispondere in modo innovativo. Una missione robotica privata avrebbe dovuto raggiungere Swift, agganciarlo e spingerlo verso un’orbita più alta, regalandogli altro tempo per osservare l’Universo.

Il tentativo non è andato a buon fine per problemi al veicolo incaricato dell’operazione. Nel frattempo, l’attività solare aveva aumentato la resistenza degli strati più alti dell’atmosfera, accelerando la discesa del telescopio. Così, anche una macchina ancora ricca di valore scientifico ha dovuto concludere il proprio viaggio. L’episodio non va letto soltanto come la perdita di un satellite.

È il segnale di un cambio di prospettiva. Per decenni la principale sfida tecnologica è stata arrivare nello spazio, collocare in orbita strumenti sempre più sofisticati e farli funzionare il più a lungo possibile. Oggi, con il moltiplicarsi di satelliti, piattaforme e missioni commerciali, si aggiunge una responsabilità altrettanto importante: governarne l’intero ciclo di vita. Significa saper prevedere il deterioramento delle orbite, progettare interventi di manutenzione, valutare quando convenga prolungare una missione e quando sia più opportuno accompagnarla verso un rientro sicuro.

E, nei casi in cui l’architettura del veicolo lo consenta, recuperare e riutilizzare sistemi e componenti. Non tutti i satelliti sono destinati a tornare integri: il rientro controllato e il riutilizzo sono obiettivi distinti. Ma entrambi richiedono tecnologie, conoscenze e capacità di gestione che saranno sempre più decisive. In questo scenario la ricerca italiana ha competenze da valorizzare.

Il CIRA – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali lavora da anni sui fenomeni del rientro atmosferico, sui materiali e sui sistemi di protezione termica, avvalendosi anche di infrastrutture sperimentali come le gallerie al plasma SCIROCCO e GHIBLI. Sono attività che contribuiscono a comprendere e riprodurre al suolo condizioni estreme, fondamentali per sviluppare soluzioni tecnologiche più affidabili e, dove possibile, riutilizzabili. Il punto, in definitiva, è che la sostenibilità dello spazio non si misura soltanto nella capacità di ridurre i detriti orbitali.

Si misura anche nella possibilità di evitare sprechi, allungare la vita utile delle infrastrutture e fare del ritorno sulla Terra una fase prevista sin dalla progettazione, non un problema da affrontare all’ultimo momento. Swift ci lascia un patrimonio di osservazioni che continuerà a produrre conoscenza ancora a lungo.

La sua caduta, però, ci consegna un’altra lezione, forse più vicina alle sfide della nuova economia spaziale: conquistare lo spazio è stato il primo passo. Imparare a gestire ciò che vi abbiamo portato, fino al suo ritorno, sarà uno dei prossimi.

-Foto IPA Agency-

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