Sardegna, registro unico del Terzo Settore: programmato l’utilizzo delle risorse

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Giunta della Regione Sardegna ha approvato la programmazione dell’utilizzo delle risorse statali previste dall’art. 53 del Codice del Terzo Settore ed assegnate alla Regione Sardegna per il funzionamento del Registro Unico del Terzo Settore (Runts).

Le risorse per gli anni 2023 e 2024 sono state già trasferite ed ammontano per il 2023 a 476.809 mila euro e per il 2024 a 451.405 mila euro. Viene inoltre approvata la rimodulazione parziale delle risorse relative agli anni 2018, 2019 e 2020 al fine di evitarne la restituzione allo Stato, rendendole disponibili per gli utilizzi stabiliti.

In Sardegna, il RUNTS è in capo alla Direzione Generale delle Politiche Sociali ed è dislocato nel Servizio Terzo settore, che conseguentemente gestisce anche le risorse finanziarie di competenza del RUNTS e che ne assicurano il funzionamento, attraverso un apposito ufficio.

“L’obiettivo principale è il rafforzamento amministrativo dell’Ufficio regionale del RUNTS, necessario per garantire il proseguimento delle attività”, spiega l‘assessore della Sanità Armando Bartolazzi. “Finora l’Ufficio ha operato con dotazioni di organico sottodimensionate, che occorre implementare per garantire l’avvio delle nuove funzioni previste dal Codice del Terzo Settore”.

Oltre che per i costi del personale, le risorse potranno essere utilizzate per attivare convenzioni, consulenze e cicli di formazione, ancora una volta finalizzati al rafforzamento delle prerogative del Runts. Fra i compiti del Runts vi è quello di adottare i provvedimenti di iscrizione e cancellazione al Registro, registrazione delle informazioni e degli atti soggetti a deposito, nonché dei provvedimenti emanati; accertamento delle cause di estinzione o scioglimento dell’ente e successive comunicazioni, verifica della permanenza dei requisiti di iscrizione al RUNTS.

