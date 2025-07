Sardegna, nove persone denunciate dalla Forestale per incendio colposo

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha intensificato nei giorni scorsi le attività di accertamento sulle cause dei numerosi incendi divampati in Sardegna. Secondo quanto emerso dal Servizio Territoriale di Cagliari, sono 9 le persone denunciate per incendio colposo. Molti roghi, infatti, sarebbero stati provocati da comportamenti colposi: disattenzione, violazione delle prescrizioni regionali antincendio e incuria tecnica hanno portato alla denuncia di nove persone per incendio colposo.

Tra i casi più gravi figura un principio d’incendio nella pineta di Santa Margherita di Pula, innescato da un impianto elettrico improvvisato, realizzato con materiali non a norma. Il surriscaldamento ha provocato scintille e l’immediato intervento delle squadre antincendio ha evitato danni peggiori alla pineta costiera. Altri tre episodi distinti sono stati registrati nei territori di Arbus, Ballao e Villasor, dove macchinari agricoli in fase di lavorazione, probabilmente non manutenuti correttamente, hanno causato l’innesco di fiamme. In uno di questi incendi è andata distrutta anche una mietitrebbia.

Secondo gli inquirenti, il contatto tra organi metallici e pietre ha generato scintille sufficienti a incendiare la vegetazione secca, in giornate di caldo estremo e vento sostenuto. A Villacidro e Villasimius due roghi sono stati ricondotti a bruciature di residui vegetali eseguite in modo illecito, in giornate classificate a rischio, senza le previste fasce di contenimento.

Le fiamme sono sfuggite rapidamente al controllo, richiedendo anche l’intervento di mezzi aerei. Singolare, ma non meno pericoloso, il caso avvenuto tra Elmas e Assemini, dove l’incendio è stato innescato dalla folgorazione di una cornacchia su un palo della rete elettrica. L’animale, colpito dalla scarica, è precipitato sulla vegetazione innescando un rogo che ha interessato un’area di interfaccia urbano-rurale. L’impianto elettrico, è stato rilevato, era sprovvisto di dissuasori per l’avifauna.

