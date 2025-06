NAHA (OKINAWA) (ITALPRESS) – L’assessore regionale del Turismo della Sardegna, Franco Cuccureddu, è stato ricevuto oggi dal governatore della Prefettura di Okinawa, Denny Tamaki, nell’ambito delle manifestazioni legate all’Expo di Osaka, in Giappone. Oggetto dell’incontro è stata la possibilità di costituzione di una rete fra le cinque blue zone del mondo, finalizzata a creare un nuovo prodotto turistico globale, con relativo marchio riconoscibile ed un apposito sito web.

Okinawa ha già un consistente flusso di visitatori e studiosi attratti dalla ricerca dell’elisir di buona e lunga vita. Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato i rispettivi direttori generali del Turismo e delle attività produttive (per la Sardegna erano presenti la dg Angela Porcu, Valentina Tagliagambe e la consulente dell’assessorato, Marzia Cilloccu) si è anche discusso delle altre similitudini fra le isole della Sardegna e di Okinawa, di come preservare spiagge e ambiente naturale da un eccessivo flusso turistico ma anche di come conservare tradizioni come quelle linguistiche e dei vestiti tipici, ancora molto utilizzati a Okinawa nella vita quotidiana.

Nel corso della giornata, la delegazione guidata dall’assessore Cuccureddu è stata ricevuta anche dal Presidente del Consiglio della Prefettura di Okinawa, Kyoky Nakagawa, dal Presidente dell’Unione delle 34 Camere di Commercio della Prefettura di Okinawa, Yoshiaki Komesu, e dal deputato alla Camera dei Rappresentanti di Tokyo, Konosuke Kokuba. Tutti i rappresentanti politici di Okinawa hanno sposato con entusiasmo l’idea di sottoscrivere in Sardegna, tra 12 e 18 mesi, un protocollo finalizzato alla costituzione e valorizzazione in chiave turistica delle cinque aree, identificate come le blue zone.

Le “Blue Zone” sono regioni del mondo in cui le persone vivono significativamente più a lungo e godono di una buona qualità della vita. Questi luoghi sono stati identificati da Dan Buettner e il suo team di ricerca e includono Okinawa (Giappone), la Sardegna, Ikaria (Grecia), Nicoya (Costa Rica) e Loma Linda (California). Le caratteristiche comuni delle Blue Zone includono stili di vita attivi, diete sane, forti legami sociali, e una vita caratterizzata da un forte senso di comunità. La Sardegna è famosa per la sua alta concentrazione di centenari. Stime indicano che in Sardegna ci sono circa 20 centenari ogni 100.000 abitanti, uno dei tassi più alti al mondo.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

