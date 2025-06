Sardegna, un elicottero del 15° Stormo recupera un uomo in difficoltà su una scogliera

CAGLIARI (ITALPRESS) – Si è concluso alle prime luci dell’alba di oggi il recupero di un uomo rimasto isolato ed in difficoltà su una scogliera nei pressi della spiaggia di Torre Chia, nella costa sud della Sardegna. L’intervento è stato effettuato da un elicottero HH-139B dell’80° Centro SAR (Search And Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Decimomannu (CA).

L’equipaggio in prontezza d’allarme, che aveva ricevuto poco prima l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) – attivata dal 13° MRSC (Maritime Rescue Sub Centre) di Cagliari – si è diretto verso l’area di intervento, per ricercare e soccorrere l’uomo in difficoltà su una scogliera.

Una volta individuato, l’uomo è stato trasportato a bordo dell’elicottero militare grazie all’uso del verricello. Completato il recupero, l’uomo è stato trasferito presso l’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu di Cagliari per gli accertamenti e cure sanitare. Concluso positivamente l’intervento di soccorso, elicottero e l’equipaggio sono rientrati alla base militare di Decimomannu (CA), tornando subito disponibili per il pronto impiego in caso di necessità.

-Foto ufficio stampa Aeronautica Militare-

(ITALPRESS).