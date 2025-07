Sardegna, Cani incontra gli imprenditori del settore metalmeccanico

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Inizieremo un percorso di visite nelle aziende della Sardegna con l’obiettivo di valutarne più nel dettaglio potenzialità e criticità“. Lo ha annunciato l’assessore dell’Industria Emanuele Cani nel corso dell’incontro con una delegazione di imprenditori di Confindustria che si è svolto nella sede della confederazione a Cagliari.

“Per la Regione Sardegna è assolutamente fondamentale e strategico avere un rapporto costante con le aziende che operano nel territorio – spiega l’assessore Cani – per questo ho colto con grande interesse la richiesta di un incontro da parte del presidente della sezione metalmeccanica di Confindustria Sardegna Meridionale, Andrea Scroccu. Un confronto molto proficuo – sottolinea l’assessore – che è stato anche l’occasione per illustrare le azioni programmate dalla Regione a supporto delle imprese, in particolare su infrastrutture, servizi e risorse finanziarie”.

Al termine della riunione l’assessore ha espresso la volontà di organizzare una serie di incontri periodici con gli imprenditori al fine di recepire indicazioni e proposte utili a potenziare il sistema produttivo della Sardegna.

-Foto Regione Sardegna-

