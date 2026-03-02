ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio Carlo Conti per questo gesto di generosità”. Lo ha detto Stefano De Martino al Tg1, dopo il passaggio di testimone per la conduzione e direzione artistica del festival di Sanremo. “Questa è la fase piu interessante, di studio, per scrivere una nuova pagina bisogna conoscere quelle precedenti. Stiamo pedalando”, aggiunge.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
