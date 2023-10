CATANZARO (ITALPRESS) – “La Regione Calabria e anche il Governo stanno cercando di riqualificare il personale che opera nel sistema sanitario, e questo è la parte più importante. E anche nella legge di bilancio abbiamo dato grande attenzione agli aspetti del personale. Il presidente Occhiuto mi ha mostrato dei dati sui concorsi banditi dalla Regione Calabria con un numero anche doppio di domande. Questo rappresenta una chiara inversione di tendenza. Ed è un pò anche quello che sto cercando di fare da quando sono arrivato al Governo, affinchè le professioni mediche e sanitarie siano più attrattive all’interno del servizio sanitario nazionale. Credo che siamo sulla strada giusta e mi fa piacere vedere come in Calabria sia stata creata una squadra di grande competenza”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in visita in Calabria, a margine di un incontro con il Governatore della Regione, Roberto Occhiuto, e i manager della sanità regionale e delle aziende ospedaliere. “Come ho sempre detto – ha aggiunto il ministro – non è solo e sempre un problema economico, ma anche un problema dei professionisti che conoscono le realtà delle singole regioni, e la sanità calabrese ha esigenze diverse dalla sanità di alcune regioni del Nord. Credo che dopo tanti anni bisogna far sì che le Regioni che sono in piano di rientro in qualche modo escano, perchè questo dà maggiore fluidità. E quindi, siamo disponibili ovviamente valutare con attenzione tutti i conti della Regione Calabria”.

Riguardo alla carenza di personale medico in tutta Italia, Schillaci ha risposto: “Abbiamo rivisto il numero di accesso a Medicina”. Sulla possibilità di estendere il reclutamento dei medici cubani anche al di fuori della Calabria, il ministro ha commentato: “Da quello che mi è stato rappresentato, stanno lavorando bene e si sono integrati nella realtà calabrese con gli altri colleghi e con i pazienti. Spero che noi riusciremo ad avere un numero importante di medici italiani che riscoprano quanto sia bello lavorare per il sistema sanitario nazionale”.

