Coppa del Mondo paralimpica, subito due medaglie per l’Italia a Bradenton

ROMA (ITALPRESS) – Due medaglie azzurre, entrambe nella sciabola, brillano nella notte italiana a Bradenton, al termine della prima giornata della tappa statunitense di Coppa del Mondo Paralimpica. L’argento nella categoria B di Amelio Castro, al debutto da cittadino italiano, e il bronzo di Edoardo Giordan regalano i primi sorrisi a stelle strisce per l’Italia che conta anche altri tre piazzamenti ai piedi del podio. Una data senz’altro speciale, e indimenticabile, per Amelio Castro: prima gara in maglia azzurra e prima medaglia.

Nella “famiglia” della Fis già da tempo, e ora fresco anche di cittadinanza italiana, l’atleta delle Fiamme Oro in Florida ha griffato con uno splendido secondo posto il suo esordio con la sigla “ITA” sulla schiena nella competizione degli sciabolatori categoria B. Superato negli ottavi il coreano Park (15-4), Castro ha conquistato la certezza del podio battendo per 15-1 il brasiliano Chaves. In semifinale, contro il cinese Zhu, ha offerto un’altra prova di forza, imponendosi per 15-12 e staccando così il pass per l’ultimo atto. È stato solo “l’altro” Castro, il polacco Adrian, a fermare l’azzurro in un assalto per l’oro molto combattuto e chiuso sul 15-10. Per l’azzurro un argento prezioso e che segna l’inizio di una nuova storia. Nella stessa gara, quinto posto per Gianmarco Paolucci. L’atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa ha eliminato il thailandese Kingmanaw (15-9), prima di fermarsi nel match per il podio al cospetto del cinese Zhu (15-10), mentre ha chiuso nono Andrea Jacquier.

Nella sciabola maschile categoria A, il bronzo di Bradenton è il 31° podio in carriera nel circuito di Coppa del Mondo per Edoardo Giordan. Vittorioso prima sullo statunitense Reeve (15-2) e poi sul britannico Lam Watson (15-6), il romano delle Fiamme Oro ha conquistato la certezza della medaglia battendo per 15-2 il polacco Ziomek. La sconfitta all’ultima stoccata contro il tedesco Schmidt (poi vincitore della gara sul cinese Li), con il punteggio di 15-14 in semifinale, non intacca l’ottimo risultato di Edo Giordan che dà l’ennesima prova di continuità con il quarto podio in altrettante gare stagionali: dopo l’oro di Nakhon, l’argento di Pisa e il bronzo a Budapest, ora un altro terzo posto negli Stati Uniti. Nella stessa competizione ha chiuso 14° Mattia Galvagno.

Medaglia sfiorata invece per Andreea Mogos nel fioretto femminile categoria B. La torinese delle Fiamme Oro, dopo aver battuto l’ungherese Csarnai (15-4), ha ceduto nei quarti di finale alla cinese Zhou in un match combattutissimo (15-13), classificandosi quinta. Ai piedi del podio anche Sofia Garnero tra le fiorettiste categoria A: la giovane del Club Scherma Roma ha superato la brasiliana Oliveira (15-2) e la georgiana Tibilashvili (15-7), perdendo l’assalto per le “top 4” con la cinese Chen (15-9) e chiudendo ottava, in una gara che ha visto il 35° posto di Enrica Archetti.

Domani, per l’Italia guidata dai CT Alessandro Paroli, Antongiulio Stella e Michele Tarantini, la Coppa del Mondo Paralimpica di Bradenton proseguirà con la seconda giornata di gare. In pedana, negli Usa, la spada maschile (Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini e Luca Platania nella categoria A, Amelio Castro, Andrea Jacquier e Michele Massa nella B) e la sciabola femminile (Enrica Archetti nella A, Sofia Brunati, Julia Markowska e Andreea Mogos nella categoria B).

– Foto ufficio stampa Federscherma –

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