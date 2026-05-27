Bosch espande la gamma nel segmento della climatizzazione

MILANO (ITALPRESS) – Per fornire alle officine un supporto ancora più completo nei servizi di climatizzazione, Bosch sta ampliando la sua gamma di componenti A/C per l’aftermarket, includendo un componente importante: il sensore di pressione per il circuito di climatizzazione. Con il lancio europeo di 60 codici prodotto a partire dalla prima metà del 2026, Bosch espande la propria gamma nel segmento della climatizzazione.

La nuova vasta gamma di sensori di pressione Bosch si caratterizza per la sua comprovata qualità. Sessanta codici prodotto coprono la maggior parte del parco veicoli europeo. Per soddisfare le diverse esigenze dei veicoli moderni, i sensori di pressione sono disponibili per veicoli con motore a combustione, nonché per veicoli elettrici e ibridi. Sono disponibili in varie versioni: meccaniche o elettroniche e con misurazione della temperatura integrata. Prima che un sensore di pressione venga incluso nella gamma di prodotti Bosch, viene sottoposto a rigorosi test di pressione e di tenuta. Questo elevato standard di qualità garantisce la durata del componente e un funzionamento affidabile dopo l’installazione.

– Foto ufficio stampa Bosch –

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