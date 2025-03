Sanità, incontro Regioni-Schillaci, Aurigemma “Confronto proficuo”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato molto utile e proficuo l’incontro che, con una delegazione dei Presidenti delle Assemblee Legislative, abbiamo avuto con il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ringraziamo per la disponibilità dimostrata. L’occasione è stata utile per affrontare alcune tematiche specifiche: l’obiettivo è quello di risolvere alcune criticità, al fine di migliorare la qualità del servizio sanitario, superando quelle situazioni di eterogeneità tra le regioni commissariate e in piano di rientro, rispetto alle altre, permettendo così a tutti i cittadini di curarsi nella propria regione o provincia autonoma, in maniera omogenea e con le stesse condizioni”. Così il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, Antonello Aurigemma, che ha incontrato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, insieme a una delegazione dei presidenti, composta da Angelo Gennaccaro, Vice Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano; Dino Latini, Presidente del Consiglio regionale delle Marche; Filippo Mancuso, Presidente del Consiglio regionale della Calabria; Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo; Quintino Pallante, Presidente del Consiglio regionale del Molise, e Roberto Paccher, Presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)