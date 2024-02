CASERTA (ITALPRESS) – “Oggi stiamo offrendo al pubblico la possibilità di ammirare la bellezza di questi spazi, luoghi che trasudano storia, mito e grandezza e che vengono restituiti al loro destino originario rendendo ancora più affascinante questo luogo, se possibile, essendo ormai la reggia un posto iconico conosciuto in ogni parte del mondo come esempio della grandezza italiana”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel suo intervento in occasione dell’inaugurazione degli spazi della Reggia di Caserta, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Sangiuliano ha espresso “soddisfazione e orgoglio di inaugurare le sale dell’ala ovest del Palazzo reale e il recupero a una fruizione museale della sala più grande di tutto il palazzo”.

“I circa tremila metri quadrati di spazi che vengono riconsegnati oggi alla dimensione artistica ed estetica – ha sottolineato – sono spazi riconsegnati alla collettività, a una fruizione pubblica che si esalta nelle possibilità espositive che prefigurano, permettono e promettono. L’arte ha un valore sociale che oltrepassa la dimensione puramente estetica, poichè crea momenti di condivisione, alimenta forme di esperienza comune e favorisce attraversamenti che consentono di venire a contatto con altre persone che probabilmente non si incontrerebbero mai perchè distanti come cultura, ideologia e professione. L’arte è una forma di vissuto che coinvolge tutti i nostri sensi e chiama in causa la parte più intima di ognuno di noi. Emoziona perchè tocca le nostre corde sentimentali”.

-foto ufficio stampa Mic-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]