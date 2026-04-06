Sanchez “Il Libano non ha scelto questa guerra, rispettare la sua sovranità”

The President of the Government, Pedro Sanchez, receives the President of Senegal, Bassirou Diomaye Faye, at the Moncloa Palace, on 26 March, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Oscar Gonzalez/Sipa USA)

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Libano non ha scelto questa guerra e la sua sovranità e integrità territoriale devono essere rispettate. Ho appena parlato con il primo ministro Nawaf Salam per esprimere il sostegno e la solidarietà della Spagna. Le truppe spagnole nell’Unifil stanno svolgendo un lavoro encomiabile. Gli attacchi contro la missione di pace delle Nazioni Unite sono intollerabili e devono cessare immediatamente”. Così sui social il premier spagnolo Pedro Sanchez.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE