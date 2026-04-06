Sanchez “Il Libano non ha scelto questa guerra, rispettare la sua sovranità”

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Il Libano non ha scelto questa guerra e la sua sovranità e integrità territoriale devono essere rispettate. Ho appena parlato con il primo ministro Nawaf Salam per esprimere il sostegno e la solidarietà della Spagna. Le truppe spagnole nell’Unifil stanno svolgendo un lavoro encomiabile. Gli attacchi contro la missione di pace delle Nazioni Unite sono intollerabili e devono cessare immediatamente”. Così sui social il premier spagnolo Pedro Sanchez.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]