Ok Ue alla manovra, più vicina uscita da procedura infrazione

ROMA (ITALPRESS) - Via libera dalla Commissione Europea al Documento programmatico di bilancio presentato dal Governo italiano, che rappresenta la cornice della manovra economica 2027. Diventa così più concreta la possibilità di uscire nella prossima primavera dalla procedura per deficit eccessivo. Nel giudizio positivo espresso da Bruxelles si inserisce anche l'approvazione di tutte le 19 misure presentate dal governo italiano nell'ambito della flessibilità per l'energia, che hanno un impatto complessivo stimato dello 0,3% del Pil il prossimo anno. Determinanti per la promozione della manovra anche le deroghe concesse per le spese legate alla difesa e alla sicurezza energetica. Per il futuro resta da parte di Bruxelles l’invito alla prudenza sui conti pubblici, anche a causa del recente rialzo dei rendimenti dei titoli pubblici a livello globale. A pesare è soprattutto la spesa per gli interessi sul debito pubblico, destinata a superare la soglia dei 100 miliardi di euro nel 2027, in netta crescita rispetto ai 96,9 miliardi di quest'anno e agli 87,2 del 2025. gsl