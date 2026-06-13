Modena, uno studente punta una pistola al professore in classe

MODENA (ITALPRESS) – Un professore sarebbe stato minacciato con una pistola a pallini, scambiata inizialmente per un’arma vera, e costretto a consegnare il proprio pacchetto di sigarette a uno studente. È accaduto il 21 maggio all’istituto superiore Galileo Galilei di Mirandola, pochi giorni dopo un altro episodio che aveva già suscitato polemiche all’interno della scuola.

Secondo la ricostruzione della “Gazzetta di Modena”, durante l’orario di lezione in una classe prima del professionale, un gruppo di studenti si sarebbe avvicinato all’insegnante alle spalle. Uno di loro avrebbe puntato una pistola a pallini alla tempia del docente intimandogli di consegnare le sigarette.

Convinto di trovarsi di fronte a un’arma reale e sotto shock per la minaccia, il professore avrebbe ceduto il pacchetto. Dopo l’episodio, che sarebbe stato anche ripreso con un video dagli stessi studenti coinvolti, il docente ha segnalato formalmente l’accaduto attraverso una nota disciplinare sul registro di classe, informando il dirigente scolastico.

La scuola ha mantenuto il massimo riserbo sulla vicenda e sugli eventuali provvedimenti adottati nei confronti dello studente.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).