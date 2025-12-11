San Antonio e Oklahoma City volano in semifinale della Nba Cup

ROMA (ITALPRESS) – Si completa il quadro delle semifinali della Nba Cup 2025. Al Paycom Center Oklahoma City demolisce Phoenix nei quarti: 138-89 per i Thunder (24esima vittoria in 25 partite stagionali), che conducono la partita dall’inizio alla fine e mandano ben sei giocatori in doppia cifra. Guida il gruppo il solito Shai Gilgeous-Alexander con 28 punti e 8 assist in soli 27 minuti sul parquet. Lo segue Chet Holmgren con 24 punti e 8 rimbalzi. Bene anche Jalen Williams (15+5+5) e Luguentz Dort (12 punti+4 assist). Sponda Suns, buona prestazione per Dillon Brooks (16 punti). Oklahoma si giocherà un posto in finale con San Antonio.

Gli Spurs battono i Los Angeles Lakers in trasferta 132-119. Assente Victor Wembanyama, la scena se la prende Stephon Castle con 30 punti, 10 rimbalzi e 6 assist. De’Aaron Fox aggiunge 20 punti. Lakers ko nonostante i 35 punti e 8 assist di Luka Doncic e la doppia doppia da 19 punti e 15 rimbalzi di LeBron James. In semifinale sarà Okc-San Antonio, dall’altra parte del tabellone invece Orlando-New York: appuntamento per sabato a Las Vegas.

