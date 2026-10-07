Caro carburanti, Salvini “Al vaglio la proroga delle misure di riduzione delle accise”

ROMA (ITALPRESS) – “Resta al vaglio di prorogare, con decreto del ministero dell’Economia di concerto con il ministero dell’Ambiente, le misure di riduzione delle accise, mediante l’utilizzo dell’extra gettito Iva stimato per il mese di settembre“. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, rispondendo al question time alla Camera. “Il costo del gasolio alla pompa è solo la punta dell’iceberg di politiche fallimentari portate avanti da Bruxelles. Invito a esortare la presidente von der Leyen per andare incontro alle richieste del governo italiano e rivedere, immediatamente, il fallimentare green deal, vincoli, regole e regolamenti che stanno mettendo in forte difficoltà l’industria italiana ed europee”, ha aggiunto.

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