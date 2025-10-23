Salvini “In dirittura d’arrivo la riforma della governance dei porti e il piano nazionale degli aeroporti”

TORINO (ITALPRESS) – “Siamo in dirittura d’arrivo con due riforme, la riforma della governance dei porti che conto di portare in Consiglio dei ministri entro la fine di quest’anno e il piano nazionale da qui al 2035 degli aeroporti“. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in video collegamento con gli Stati Generali della logistica del Nord Ovest, oggi riuniti a Torino.

Come ministero dei Lavori Pubblici “abbiamo 204 miliardi di euro di cantieri programmati e in esecuzione, di cui quasi 70 tra Piemonte, Liguria e Lombardia – ha aggiunto – È una quantità di denari che non ha precedenti nella storia della Repubblica, dalla Tav al Terzo valico al polo logistico di Alessandria, fondamentale come retroporto di Genova. Quello della logistica non è un tema sexy e neppure da talk show, ma noi investiamo pesantemente perché è il presente e il futuro del Paese”.

(ITALPRESS).