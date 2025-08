Salvini “Avanti con l’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria”

ROMA (ITALPRESS) – Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato i rappresentanti del Comune di Paola (Cosenza) per le opere infrastrutturali strategiche per il territorio calabrese. Durante la riunione, il ministro ha confermato l’impegno per la realizzazione della linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, assicurando la copertura finanziaria e smentendo le recenti polemiche prive di fondamento.

Accogliendo la richiesta dei rappresentanti dell’ente calabrese, il ministro – fa sapere il Mit in una nota – intende promuovere un incontro con i vertici di RFI e con il commissario dell’opera per definire un accordo sulle opere compensative legate alla realizzazione della galleria Santomarco. I lavori, che interesseranno un’ampia parte del territorio paolano, inizieranno a ottobre.

Inoltre, il Comune ha illustrato al ministro il progetto per lo sviluppo del porto turistico di Paola, che prevede la creazione di 700 posti barca e importanti interventi sull’area retroportuale. Questo piano, che rientra in un partenariato pubblico-pubblico, ha già ottenuto nei mesi scorsi il parere positivo del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). Ora si attende la conferma della copertura finanziaria, a valere sui Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc), da parte della Regione Calabria. Su questo punto, Salvini si è impegnato a portare avanti la discussione con la Regione per risolvere velocemente la questione e avviare i lavori per il porto.

