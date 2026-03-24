Salah annuncia l’addio al Liverpool a fine stagione

ROMA (ITALPRESS) – Mohamed Salah chiuderà la sua avventura con il Liverpool al termine della stagione 2025-26. Il 33enne attaccante egiziano ha raggiunto un accordo con i Reds che gli permetterà di concludere un capitolo straordinario di nove anni trascorsi ad Anfield. Salah ha espresso il desiderio di dare questo annuncio ai tifosi il prima possibile, per garantire la massima trasparenza sul suo futuro, in segno di rispetto e gratitudine nei loro confronti.

Acquistato dalla Roma nell’estate del 2017, il numero 11 si è affermato come uno dei più grandi giocatori nella storia dei Reds, contribuendo alla conquista di due titoli di Premier League, una Champions League, una Mondiale per club, una Supercoppa europea, una FA Cup, due Coppe di Lega e un Community Shield. Con 255 gol in 435 presenze, l’egiziano si posiziona al terzo posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre del Liverpool, avendo vinto la Scarpa d’Oro della Premier League per quattro volte, oltre a numerosi riconoscimenti personali. “Purtroppo il momento è arrivato, lascerò il Liverpool a fine stagione, ma questa sarà sempre casa mia”, ha detto Salah su Instagram a corredo di un video sui suoi trascorsi con il club inglese.

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