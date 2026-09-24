Sala “Se non si trova un candidato condiviso per Milano, primarie vanno fatte”

MILANO (ITALPRESS) - “Ho visto che” dal Pd “hanno delineato un percorso dei tempi rispetto al quale io sono d'accordo, nella misura in cui non scende in campo il candidato di centrodestra, se dovesse esserci un candidato quei tempi rischiano di essere accelerati. Le primarie non sono sicure, nel senso che mi pare che ci sia la volontà di cercare un candidato condiviso, ma se non lo trovano credo che le primarie debbano essere fatte”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, commentando l’esito degli incontri di ieri tra Igor Taruffi, responsabile organizzativo nazionale del Pd, i vertici milanesi e metropolitani del partito e i tre candidati iscritti al Pd, Lorenzo Pacini, Anna Scavuzzo e Pierfrancesco Majorino. xm4/vbo/gsl