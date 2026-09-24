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Arval, la mobilità pesa nella scelta del posto di lavoro
MILANO (ITALPRESS) - Nella scelta del posto di lavoro, la mobilità conta quasi quanto il lavoro stesso: complice il “fattore tempo”, diventato negli ultimi anni un bene sempre più prezioso per gli Italiani, oggi le modalità di spostamento risultano un elemento fondamentale nel bilancio vita lavorativa-personale. Lo dice un’indagine condotta da Arval Mobility Observatory, l’osservatorio di mobilità di Arval Italia, società specializzata nel noleggio a lungo termine di veicoli e in soluzioni di mobilità, che ha realizzato una ricerca su un campione dei dipendenti del Gruppo bancario BNP Paribas a cui l’azienda appartiene. f50/mgg/azn