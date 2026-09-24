PRISM-E, a Cave droni e IA per monitare e prevenire il dissesto...

PRISM-E, a Cave droni e IA per monitare e prevenire il dissesto idrogeologico

CAVE (ROMA) (ITALPRESS) - La crescente frequenza di eventi meteorologici estremi rende necessario adottare strumenti sempre più evoluti per monitorare il territorio: con questo obiettivo prende forma a Cave, in provincia di Roma, la sperimentazione di PRISM-E, progetto di cui è capofila TopNetwork, che integra droni, sensori, dati satellitari e Intelligenza Artificiale per individuare tempestivamente le criticità e supportare la prevenzione del rischio incendi e idrogeologico. mec/fsc/azn