Torna “Fitwalking for Ail”, passeggiata solidale contro leucemie e linfomi

ROMA (ITALPRESS) - La ricerca si sostiene anche camminando. Domenica torna Fitwalking for Ail, la camminata solidale non competitiva organizzata per raccogliere fondi a sostegno dei progetti dell’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma in favore della Ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari. La decima edizione della manifestazione è stata presentata nel corso di una conferenza stampa a Roma. xc3/f04/fsc/gsl