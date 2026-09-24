Pecoraro Scanio “Proporre ritorno a nucleare significa non affrontare emergenze”

ROMA (ITALPRESS) - "Proporre il ritorno al nucleare nel 2026, dopo due referendum che hanno chiaramente respinto questa scelta e mentre l’Italia non ha ancora risolto il problema del deposito e della gestione delle scorie radioattive, significa non affrontare le reali emergenze energetiche del Paese". Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore della Rete EcoDigital. Secondo Pecoraro Scanio "è paradossale che l’Italia, che dispone di competenze avanzate nel solare, nell’eolico, nella geotermia e vanta una storica tradizione nell’idroelettrico, invece di valorizzare queste eccellenze torni a discutere di piccoli reattori nucleari che non offrono ancora certezze tecnologiche e che incontrerebbero forti resistenze nei territori". (ITALPRESS).