Sahara occidentale, il Portogallo ha espresso il pieno sostegno all’autonomia marocchina

LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Il Portogallo ha espresso oggi il suo “pieno sostegno” all’iniziativa marocchina di autonomia per il Sahara, definendola “la base più seria, credibile e costruttiva” per la soluzione della controversia. Lo si legge nella dichiarazione congiunta firmata a Lisbona dal ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita e dal ministro di Stato e degli Esteri portoghese Paulo Rangel, al termine di un incontro bilaterale.

Secondo quanto rilancia l’agenzia Map, il Portogallo ha riconosciuto l’importanza della questione per il Marocco e gli sforzi “seri e credibili” del Regno nell’ambito dell’Onu per arrivare a una soluzione politica, giusta, duratura e accettabile per tutte le parti. I due ministri hanno anche ribadito il sostegno alla risoluzione 2756 del Consiglio di sicurezza dell’Onu, che incoraggia una soluzione realistica, pragmatica e basata sul compromesso. Con questa posizione, Lisbona si allinea al crescente consenso internazionale attorno al piano marocchino di autonomia, sottolinea la dichiarazione.

-Foto MAP-

(ITALPRESS).