RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – L’Ecuador considera l’iniziativa di autonomia proposta dal Marocco come “la base per la risoluzione della controversia regionale” sul Sahara. Lo ha dichiarato oggi a Rabat la ministra degli Esteri e della Mobilità umana dell’Ecuador, Gabriela Sommerfeld, al termine di un incontro con il ministro marocchino degli Affari esteri, della Cooperazione africana e dei Marocchini residenti all’estero, Nasser Bourita.

Secondo quanto riferisce l’agenzia Map, in una dichiarazione alla stampa, Sommerfeld ha ribadito che Quito, in linea con la posizione della maggioranza degli Stati membri delle Nazioni Unite, sostiene gli sforzi del Marocco per giungere a una soluzione “politica, realistica, pragmatica, duratura e reciprocamente accettabile” della questione del Sahara, nel quadro dei negoziati sotto l’egida dell’Onu.

La presa di posizione dell’Ecuador conferma un netto allineamento sulle tesi marocchine e segue la decisione già assunta il 22 ottobre 2024, quando Quito aveva ritirato il riconoscimento della cosiddetta “rasd” e interrotto ogni contatto con tale entità. L’appoggio esplicito di uno Stato sudamericano come l’Ecuador rafforza ulteriormente la legittimità internazionale dell’iniziativa di autonomia presentata da Rabat nel 2007 e ritenuta, anche dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, una base “seria e credibile” per una soluzione negoziata della vertenza che dura da decenni.

– foto MAP –

(ITALPRESS).