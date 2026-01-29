Ruzza “In Veneto investiti 300 milioni nel potenziamento del trasporto pubblico, già rinnovato il 50% della flotta”

PADOVA (ITALPRESS) – “I 22 nuovi autobus a gas naturale, capaci di trasportare fino a 118 passeggeri, che Busitalia ha presentato oggi sono la dimostrazione concreta di come il Veneto stia continuando ad investire nella mobilità sostenibile e nel potenziamento del servizio del trasporto pubblico locale. Grazie ad un piano da 300 milioni di euro, dal 2018 a oggi, la metà dei 3.200 autobus circolanti sono elettrici o a metano. Una risposta concreta a studenti e lavoratori: più comfort, più sicurezza e meno emissioni”. Lo ha dichiarato l’Assessore ai Trasporti della Regione del Veneto, Diego Ruzza, intervenendo oggi a Padova alla presentazione dei nuovi autobus a metano entrati nella flotta extraurbana di Busitalia Veneto.

“Si tratta di autobus MAN da 18 metri pensati per le linee a domanda elevata, dove il pendolarismo è più forte – ha spiegato l’Assessore Ruzza -. L’investimento per questo primo lotto ammonta a 9,7 milioni di euro, con una copertura dell’80% da fondi pubblici. Ma non ci fermiamo qui: entro l’estate 2026, è previsto l’ingresso di altri 20 autobus finanziati dalla Regione per la flotta extraurbana, con ulteriori mezzi a metano e ibridi. Dal 2027, inoltre, è previsto l’arrivo di nuovi bus, alcuni dei quali anche elettrici. È una strategia che integra progressivamente tecnologie diverse per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica e garantire un servizio sempre più efficiente e moderno ai cittadini veneti”.

