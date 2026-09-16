Ruotolo “Guerre ibride si giocano nel digitale, serve trasparenza algoritmi”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Le guerre ibride si giocano oggi con la tecnologia, nel mondo digitale. Il tema è quello del controllo: chi decide cosa può essere visto e cosa no? Le piattaforme che stanno in mano a 4-5 super ricchi del pianeta". Lo afferma l'eurodeputato del Pd Sandro Ruotolo, a margine della sessione plenaria del Parlamento Ue. xf4/sat/gsl