Pesticidi, allarme in Europa “A rischio salute e ambiente”

ROMA (ITALPRESS) - Nuove regole europee sui pesticidi fanno scattare l’allarme delle associazioni ambientaliste. Greenpeace, Lipu e WWF Italia contestano il nuovo Food and Feed Safety Simplification Omnibus, la proposta della Commissione europea ora all’esame di Parlamento e Consiglio. Il pacchetto interviene sulle procedure di autorizzazione dei pesticidi e, secondo le associazioni, potrebbe rendere illimitata l’approvazione di alcune sostanze oggi sottoposte a rivalutazione periodica. Dal 2027, secondo l’analisi citata da PAN Europe, 49 pesticidi sintetici potrebbero essere interessati, tra cui il glifosato. Preoccupano anche le deroghe più ampie per sostanze considerate dannose, i tempi più lunghi per l’uscita dal mercato dei pesticidi vietati e l’estensione dell’uso dei droni per l’irrorazione. A rafforzare l’allarme, un nuovo studio pubblicato su Frontiers in Public Health: ogni anno nel mondo si registrerebbero tra 402 e 433 milioni di casi di avvelenamento acuto non intenzionale da pesticidi, con circa 11mila decessi. Per le associazioni ambientaliste si tratta di un’inversione di rotta rispetto agli obiettivi di riduzione dei pesticidi e chiedono all’Europa di difendere salute, biodiversità e sicurezza alimentare. abr/gtr/col