Home Video News Europa Ceuta, Ciriani “Sinistra ha tentato di coprire responsabilità governo Sanchez”
Ceuta, Ciriani “Sinistra ha tentato di coprire responsabilità governo Sanchez”
STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "In plenaria abbiamo assistito al tentativo fallito delle sinistre di coprire le grandi responsabilità del governo Sanchez, attribuendo l'evasione di Ceuta esclusivamente a una "guerra ibrida", dimenticando completamente che la politica dissennata di regolarizzazioni fatta dal governo spagnolo ha rappresentato un enorme pull factor, cioè un elemento di attrazione". Lo afferma l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Alessandro Ciriani, a margine della sessione plenaria del Parlamento Ue. xf4/sat/gsl