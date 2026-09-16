Ue, Borchia “Da von der Leyen scollamento dalla realtà”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Stamattina abbiamo ascoltato oltre un'ora di supplizio, scollamento totale dalla realtà, una lunga serie di promesse non mantenute, non abbiamo sentito 30 secondi di autocritica, la Lega è molto preoccupata per quello che sarà il futuro dell'Europa". Così Paolo Borchia, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, nel corso di un punto stampa a Strasburgo dopo il discorso della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen sullo stato dell'Unione. xf4/sat/gsl