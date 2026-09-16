Tg Sport – 16/9/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Europa League, il tesoro di Milan e Juve: fino a 50 milioni in palio - Il Bologna esonera Tedesco, arriva Palladino - Serie A, le designazioni arbitrali della quinta giornata - Coppa Italia, Fiorentina e Genoa volano agli ottavi - UEFA, a Torino la finale di Conference League 2028 - CONI, scontro sul caso tesseramento di Malagò - Tennis, Musetti traccia il bilancio del 2026 e guarda al 2027 - F1, svelato il calendario 2027: 24 GP e 10 Sprint, con Monza protagonista azn