Rosolen “In materia di occupazione e inclusione sociale il Friuli Venezia Giulia anticipa le linee guida europee”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Il Friuli Venezia Giulia si conferma un territorio d’avanguardia capace di anticipare le linee guida europee in materia di occupazione e inclusione sociale. La maggior parte degli obiettivi che l’Europa si è data per il 2030, questa regione li ha già raggiunti o è molto vicina al loro conseguimento, con un anticipo significativo rispetto al resto del Paese”. Lo ha affermato oggi l‘assessore regionale al Lavoro del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, intervenendo durante i lavori della II Commissione consiliare dedicati all’analisi del Programma di lavoro dell’Unione europea per il 2026 e della “Quality jobs roadmap”.

Entrando nel merito della programmazione europea, l’assessore ha spiegato come la tabella di marcia presentata dall’Unione europea a dicembre 2025 porterà, entro la fine del 2026, alla proposta del Quality jobs act. “Si tratta dell’atto legislativo che aggiornerà le norme a protezione del lavoro, focalizzandosi su pilastri quali l’equità, la modernizzazione e la creazione di posti di lavoro di qualità”, ha sottolineato Rosolen, evidenziando come il dibattito regionale sia già allineato alle transizioni verde, digitale e demografica promosse da Bruxelles.

L’esponente della Giunta ha rimarcato come l’Amministrazione regionale abbia già messo in campo strumenti concreti, citando la Legge regionale 14 del 2025 sull’innovazione sociale e gli interventi per la trasferibilità delle competenze, fondamentali anche nel contesto del lavoro transfrontaliero.

“Non stiamo solo seguendo una traccia, ma abbiamo anticipato traiettorie cruciali come l’occupazione femminile, il potere d’acquisto delle famiglie e la permanenza delle competenze sul territorio”, ha chiarito l’assessore. “La sessione europea – ha concluso Rosolen – rappresenta per noi l’occasione per consolidare sinergie e cogliere elementi di utilità che permettano al nostro sistema di continuare a essere un modello di riferimento per la qualità del lavoro e la valorizzazione del capitale umano”.

