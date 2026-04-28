Friuli-Venezia Giulia, Fedriga “Alleanza per ridurre gli infortuni sul lavoro”

MONFALCONE (ITALPRESS) – “La vera sfida nel promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro è quella di superare l’abitudinarietà nello svolgimento delle mansioni quotidiane: quelle routine che possono portare a cali d’attenzione a volte fatali. In questo senso le attività di formazione sono fondamentali, ma anche la capacità di far sperimentare la sicurezza sul campo, l’adozione di nuove tecnologie di monitoraggio e di supporto ai lavoratori”. Così il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga è intervenuto oggi a Monfalcone al “Safety day” organizzato dal gruppo Fincantieri in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. All’iniziativa ha partecipato anche l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, a cui il governatore ha rivolto un ringraziamento per l’impegno profuso sul tema e, in particolare, per il contributo dato alla realizzazione e attuazione della Carta di Lorenzo.

Fedriga ha successivamente ribadito la necessità di una solida alleanza tra istituzioni, imprese e lavoratori per tradurre le norme esistenti in azioni concrete: “Abbattere i numeri di morti e feriti sul lavoro significa garantire la qualità della vita, assicurare il ritorno alle proprie famiglie al termine della giornata di lavoro e rendere più produttive e sicure le nostre imprese. Su questo Fincantieri sta portando avanti un lavoro importantissimo e costruendo un futuro di ulteriore miglioramento in termini di sicurezza aziendale”. “Come Regione – ha concluso il governatore – continueremo a dare sostegno a tutti gli attori di sistema. L’obiettivo finale, richiamato anche dal Presidente della Repubblica, resta il raggiungimento del traguardo zero morti sul lavoro, rendendo le aziende territori non solo produttivi, ma intrinsecamente sicuri”.

– foto ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

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