Friuli Venezia Giulia, Rosolen “Il Recruiting day di Fagagna offre 130 opportunità in aziende”

UDINE (ITALPRESS) – “Il Recruiting day di Fagagna offre 130 opportunità in aziende del Friuli Venezia Giulia che cercano competenze operative, tecniche e impiegatizie. È un’occasione utile per chi cerca lavoro e, allo stesso tempo, uno strumento vicino al sistema produttivo, perché permette di raccogliere candidature mirate e accompagnare l’incontro tra profili professionali e fabbisogni reali delle imprese”. Lo afferma l’assessore regionale al Lavoro del Friuli Venezia Giulia Alessia Rosolen in merito al Recruiting day che la Regione Friuli Venezia Giulia organizza, in collaborazione con il Comune di Fagagna e Adecco Italia Spa, mercoledì 27 maggio 2026 a Fagagna, a Palazzo Pico in via del Tabacco 1, a partire dalle 9.30.

L’iniziativa è stata illustrata questa mattina a Udine nella sede della Regione. L’iniziativa mette a disposizione complessivamente 130 posti di lavoro in 10 aziende del territorio friulano. I profili ricercati riguardano diversi ambiti professionali: produzione industriale, logistica, servizi ambientali, area tecnica, amministrazione, Information technology (It), sicurezza, manutenzione, confezionamento e trasporti.

Le imprese partecipanti sono Alfrus Srl di Coseano, Ceccarelli Group di Pasian di Prato, Cepparo SpA di Flaibano e Coseano, Cmt Utensili SpA di Pavia di Udine, Idealservice Società cooperativa di Pasian di Prato, Midolini Group di Udine, Prodes & Cielo Azzurro di Fagagna, Rhoss SpA di Codroipo, Roncadin SpA di Meduno e Smf Group. Le posizioni aperte comprendono, tra le altre, operai di produzione, magazzinieri, addetti alle spedizioni, addetti al confezionamento, autisti, manutentori, addetti alle pulizie sanitarie, frigoristi, cablatori bordo macchina, responsabili acquisti, data analyst, tecnici Health, safety and environment (Hse), impiegati amministrativi e profili tecnici specializzati.

Per partecipare alla selezione, le persone interessate devono inviare il proprio curriculum vitae entro martedì 19 maggio 2026 attraverso il link “Mi candido” disponibile nella pagina dedicata all’evento: https://bit.ly/RaFVG2026_RDfagagna .

È possibile presentare candidatura per più posizioni o aziende, ripetendo la procedura per ciascuna opportunità di interesse. Dopo la raccolta delle candidature, sarà effettuata una preselezione per verificare il possesso dei requisiti richiesti e individuare i profili maggiormente in linea con le esigenze delle aziende. I candidati selezionati riceveranno tra il 20 e il 26 maggio 2026 una comunicazione via email con la conferma dell’appuntamento per i colloqui, in programma mercoledì 27 maggio secondo gli orari indicati.

-Foto Regione Friuli Venezia Giulia-

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