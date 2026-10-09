Rosolen “Anche il diploma di laurea triennale in discipline Stem valevole per i contributi sui Talenti Fvg”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Anche il diploma di laurea triennale in discipline Stem viene inserito fra i titoli di studio rilevanti ai fini della definizione di giovane professionalità altamente specializzata destinataria dei contributi previsti dalla legge regionale 9 del 2021 sui Talenti Fvg. Si tratta un completamento importante, che suggella il valore delle nostre filiere formative e dei percorsi accademici in discipline strategiche per la loro connessione con la fase d’impresa”. Così si è espressa l‘assessore alla Formazione, Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università Alessia Rosolen, annunciando la modifica al regolamento decisa dalla Giunta regionale su sua proposta.



L’adozione della modifica è da considerarsi definitiva, dopo il parere della Commissione consiliare competente e l’approvazione preliminare dell’Esecutivo dello scorso 11 settembre.

L’ampliamento della platea dei beneficiari ai laureati triennali Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) era stato previsto, a livello legislativo prima che regolamentare, nel recente assestamento di bilancio.

-Foto Regione Friuli Venezia Giulia-

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