Rose Villain è pronta per il suo “Radio Trilogy Tour”, prima tappa a Milano il 23 settembre

MILANO (ITALPRESS) – Con l’energia di un’estate intensa ormai alle spalle, Rose Villain è pronta a vivere uno dei momenti più importanti della sua carriera: il 23 settembre salirà sul palco dell’Unipol Forum di Milano per il suo primo concerto nel palazzetto della sua città, tappa inaugurale del “Radio Trilogy Tour 2025”.

Un debutto speciale, proprio a casa sua, che rappresenta una conquista attesa e sognata da sempre. L’artista, che nell’ottobre 2024 aveva già fatto registrare il sold out con due date consecutive al Fabrique, è ora pronta a compiere un nuovo passo in avanti, approdando su uno dei palchi più prestigiosi della musica live italiana.

Il live al Forum non sarà un semplice concerto, ma uno show concepito per sfruttare appieno le potenzialità di uno spazio che permette di dare forma, su larga scala, all’universo artistico e visionario di Rose Villain. Uno spettacolo inedito, immersivo e dirompente, che promette di lasciare il segno.

Sul palco Rose Villain si conferma una forza magnetica: carismatica, intensa e travolgente, che riesce con ogni brano a coinvolgere totalmente il pubblico. Con la sua voce potente e la capacità di muoversi tra atmosfere intime e momenti di pura esplosione, ha da sempre regalato ai fan uno show dal forte impatto emotivo, capace di unire energia, talento e autenticità.

Il “Radio Trilogy Tour 2025” proseguirà poi con tre appuntamenti esclusivi a Padova il 27 settembre al Gran Teatro Geox, Roma il 2 ottobre all’Atlantico e a Napoli il 3 ottobre alla Casa della Musica: città che accoglieranno uno show rinnovato e pensato per un pubblico sempre più coinvolto.

-Foto Help Pr e Media Relations-

(ITALPRESS).