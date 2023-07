PALERMO (ITALPRESS) – Stop al secondo turno dei “Palermo Ladies Open” per la wild cald Camilla Rosatello, battuta 6-2 6-1 in un’ora e 4 minuti dalla statunitense Emma Navarro, testa di serie numero 7. Reduce dalla prima vittoria in carriera a livello Wta, la piemontese, che si allena al Country nell’Accademia di Francesco Cinà, tornerà in campo giovedì nei quarti di finale di doppio. Con Angelica Moratelli, affronterà la coppia composta dalla russa Anshba e dalla ceca Detiuc. La Navarro, invece, sfiderà nei quarti Qinwen Zheng, reduce da un secondo turno più impegnativo del previsto. La seconda testa di serie del tabellone ha impiegato 2 ore e 46 minuti per battere la francese, numero 82 al mondo, Diane Parry con il punteggio di 7-5 3-6 6-3. La cinese ha fatto i conti con un’ottima giocatrice, che lo scorso anno raggiunse i quarti al Country. Un traguardo sfumato per Parry che, dopo aver vinto il secondo set, era avanti di un break nel terzo parziale, ma poi ha subito il ritorno della Zheng che ha vinto 5 dei successivi 6 game.

Tornando al doppio, buona la prima per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le due azzurre, che avevano già giocato in coppia il doppio olimpico a Tokyo 2020, hanno superato in due set la venezuelana Andrea Gamiz e l’olandese Eva Vedder, teste di serie numero 4 del torneo, con lo score di 6-2 6-1 in un’ora di gioco. Intesa e tanti sorrisi per Errani e Paolini che non hanno avuto difficoltà nel corso del match e si preparano ad affrontare nei quarti la coppia formata dall’uzbeka Abduraimova e la russa Lansere (ultimo match di giovedì sul Campo 6 dalle 17.30). “Sono contenta, mi piace far coppia con Jasmine, abbiamo giocato bene – ammette Errani – Ora cercheremo di giocare qualche doppio in più”. “Proverò ad essere continua – ribatte Paolini – anche in questa disciplina”. Sconfitta, invece, per Dalila Spiteri e Aurora Zantedeschi che hanno perso contro la coppia numero 1 del seeding, formata dalla russa Sizikova e la belga Zimmermann.

Jasmine Paolini aprirà il programma di giovedì sul Campo Centrale (ore 16) contro l’ucraina, numero 149 Wta, Dayana Yastremska: il bilancio è 5-1 in favore della toscana che ha vinto anche l’unico precedente su terra rossa, disputato lo scorso maggio a Firenze. A seguire ci sarà la sfida tra la lucky loser russa, Sofya Lansere, e la numero 3 del seeding, Mayar Sherif. In serata (non prima delle 20) il derby russo tra la prima favorita del tabellone, Daria Kasatkina, e Tatiana Prozorova, proveniente dalle qualificazioni. In chiusura l’incontro tra la colombiana Camila Osorio (che al debutto ha sconfitto la campionessa 2020, Fiona Ferro) ed Erika Andreeva.

