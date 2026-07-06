Nba, ufficiale: Antetokounmpo è un nuovo giocatore di Miami

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Giannis Antetokounmpo è ufficialmente un giocatore di Miami. Il campione greco lascia i Bucks e firma con gli Heat insieme a Bobby Portis. A Milwaukee vanno invece Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis. Nell’affare, a favore dei Bucks, anche tre prime scelte al Draft, uno swap e una seconda scelta.

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