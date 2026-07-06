Wimbledon si tinge d’azzurro, Cobolli e Paolini volano ai quarti di finale

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli accede ai quarti di finale di Wimbledon. Il tennista romano, numero dieci del ranking maschile e nona testa di serie del tabellone, supera l’australiano Alex de Minaur (numero 6 Atp e 5 del seeding) in tre set con il punteggio di 7-5 7-6 (4) 6-3 in due ore e 34 minuti di gioco. Al prossimo turno, il classe 2002 se la vedrà con il vincitore della sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il britannico Arthur Fery.

“Mi sentivo stanco, quindi sono contento di aver vinto in tre set. È importante avere energie per il prossimo turno. Quest’anno è caldissimo, quindi grazie anche al pubblico per essere venuto. Sono orgoglioso di me stesso”. Queste le prime parole di Flavio Cobolli dopo la vittoria di oggi. “De Minaur? C’è molto rispetto tra di noi. Mi piace come persona e come giocatore, ma non mi piace giocare contro di lui”, conclude scherzando.

ANCHE PAOLINI AI QUARTI, EALA PIEGATA IN TRE SET

Anche Jasmine Paolini vola ai quarti di finale. Sul Campo Centrale dell’All England Club, l’azzurra numero 17 del ranking e testa di serie numero 13 del tabellone femminile supera la filippina Alex Eala in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 in due ore e 22 minuti di gioco. Al prossimo turno, l’azzurra se la vedrà con l’ucraina Marta Kostyuk, numero 13 del ranking femminile e 12 del seeding, che ha battuto la statunitense Ashlyn Krueger (102 Wta) con un doppio 6-4.

SINNER-STRUFF ALLE 14 DI MARTEDI’ SUL CENTRALE

Pubblicati da poco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di domani di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell’All England Tennis Club di Londra. Torna in azione per i quarti di finale Jannik Sinner. Il campione in carica affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff nel primo match in programma sul Campo Numero 1, a partire dalle 14 italiane. Sul Campo Centrale, invece, aprono il programma di domani le statunitensi Jessica Pegula e Coco Gauff, alle 14.30; a seguire la sfida dei quarti maschili tra Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic.

FEDERER E ANTONELLI OGGI ALL’ALL ENGLAND CLUB

Giornata speciale all’All England Tennis Club di Londra. Nel giardino della capitale inglese, a margine dei match di Wimbledon, si è visto oggi il Re, “King Roger” Federer. L’ex tennista svizzero, con in bacheca 20 titoli del Grande Slam, dei quali ben otto trofei di Wimbledon, è tornato a calcare, seguito dagli sguardi curiosi di tutto il pubblico, se non i campi in erba almeno i viali del “suo” giardino. Proprio ieri Novak Djokovic ha superato l’elvetico, raggiungendo quota 106 vittorie nel Major britannico. Federer si è fermato a 105 partite vinte a Londra, ma per molti è e resta il “Re”, soprattutto sull’erba.

Oltre a Federer è presente oggi ad assistere alle partite il leader della classifica mondiale della Formula 1, ovvero Kimi Antonelli, grande amico del numero uno del ranking Atp, Jannik Sinner. L’altoatesino non scenderà in campo: per lui oggi giorno di “riposo”. Solo domani tornerà in scena per i quarti di finale. Intanto oggi si allenerà e di certo incrocerà il pilota emiliano: l’altoatesino è un grande appassionato di Formula 1 e ieri, durante la fase di riscaldamento, prima del match contro Mochizuki, è stato “pizzicato” dalle telecamere a seguire il Gran Premio di Gran Bretagna.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).